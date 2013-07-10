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市场报道 | 2013年 7月 10日 星期三 18:24 BJT

全球贵金属：7月9日SPDR黄金持仓量下降，iShares白银持仓量持平

路透7月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量较周一减少0.76%，同期全球最大白银ETF-iShares Silver Trust 白银持仓量保持不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 30,213,794.0 7月9日 30,445,700.8 7月8日 -231,906.8 -0.76%

iShares 322,631,213.1 7月9日 322,631,213.1 7月8日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜; 审校 艾茂林)

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