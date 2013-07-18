版本:
中国
市场报道 | 2013年 7月 18日 星期四 20:33 BJT

全球贵金属：7月17日SPDR黄金持仓量降低，iShares白银持仓量不变

路透7月18日 - 周三全球最大黄金ETF-SPDR Gold Trust 的黄金持仓量较周二降低0.16%，而同期全球最大白银上市交易基金(ETF)-iShares Silver Trust 的白银持仓量则保持不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 30,095,574.7 7月17日 30,143,884.8 7月16日 -48,310.0 -0.16%

iShares 328,227,127.9 7月17日 328,227,127.9 7月16日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐