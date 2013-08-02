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市场报道 | 2013年 8月 2日 星期五 19:42 BJT

全球贵金属：8月1日iShares白银持仓量和SPDR黄金持仓量均下滑

路透8月2日 - 周四全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量较周三下滑0.68%，而全球最大白银上市交易基金(ETF)-iShares Silver Trust 的白银持仓量同期则降0.17%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 29,612,520.2 8月1日 29,815,389.7 7月31日 -202,869.5 -0.68%

iShares 334,401,194.7 8月1日 334,979,923.5 7月31日 -578,728.8 -0.17%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰 审校 郑茵)
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