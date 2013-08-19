全球贵金属：8月16日SPDR黄金持仓量增0.26%，iShares白银持仓量持平

欧元债市：两年期德债标售出现技术性失败，因对法国大选的担忧缓解
路透伦敦3月28日 - 法国与德国公债利差周二跌至两个月低位，因货币基金经理对德债标售意兴阑珊，显示市场上围绕法国大选的紧张情绪消退。
路透8月19日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓量较周四增加0.26%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量持平。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 29,428,536.9 8月16日 29,351,264.9 8月15日 77,272.0 0.26%
iShares 338,409,381.1 8月16日 338,409,381.1 8月15日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞；审校 郑茵)
路透伦敦3月28日 - 法国与德国公债利差周二跌至两个月低位，因货币基金经理对德债标售意兴阑珊，显示市场上围绕法国大选的紧张情绪消退。
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