全球贵金属：8月20日SPDR黄金持仓量增0.20%，iShares白银持仓量增0.28%

标题新闻：旧金山联储总裁威廉姆斯称美联储当前使用的相对较新的升息工具“效果良好”
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路透8月21日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量较周一增长0.20%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量增长0.28%。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 29,389,901.7 8月20日 29,331,950.2 8月19日 57,951.5 0.20%
iShares 339,373,701.1 8月20日 338,409,381.1 8月19日 964,320.0 0.28%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰 审校 孙茉莉)
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周一南非总统祖玛命令财长戈尔丹放弃在英国的投资者路演行程飞回国，激起了对戈尔丹未来的疑问。祖玛总统没有给出召回戈尔丹的原因。南非本地资产承受压力。