全球贵金属：8月30日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓减少0.59%

投行观点：Aig目标价从71美元上调至75--KBW
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路透9月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓量较周四持平，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量减少0.59%。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 29,612,040.7 8月30日 29,612,040.7 8月29日 0.0 0.00%
iShares 338,795,220.1 8月30日 340,820,040.1 8月29日 -2,024,820.0 -0.59%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
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