全球贵金属：9月24日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓增加0.25%

中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券

路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。