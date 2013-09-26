全球贵金属：9月25日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓亦持平

标题新闻：好于预期的2月贸易数据公布后，巴克莱将美国首季GDP增长年率预估从1.2%上调至1.6%
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路透9月26日 - 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust GLD，以及全球最大白银ETF--iShares Silver Trust SLV周三的持仓量与周二持平。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 29,244,351.1 9月25日 29,244,351.1 9月24日 0.0 0.00%
iShares 341,751,284.9 9月25日 341,751,284.9 9月24日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)
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(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
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“很多市场参与者可能低估的是，谈判将会有多艰难...因为英镑最近表现一直相当不错，并未承受太大压力，”德国商业银行汇市策略师Thu Lan Nguyen表示。