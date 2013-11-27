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市场报道 | 2013年 11月 27日 星期三 18:16 BJT

全球贵金属：11月26日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓减少0.2%

路透11月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量较周一持平，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量减少0.20%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 27,293,229.7 11月26日 27,293,229.7 11月25日 0.0 0.00%

iShares 331,442,709.9 11月26日 332,116,808.5 11月25日 -674,098.6 -0.20%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞；审校 隋芬)

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