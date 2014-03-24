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市场报道 | 2014年 3月 24日 星期一 17:37 BJT

全球贵金属：3月21日SPDR黄金持仓量增加，iShares白银持仓量持平

路透3月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓量较周四增加0.52%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 白银持仓量保持不变。

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 26,266,456.1 3月21日 26,131,551.3 3月20日 134,904.8 0.52%

iShares 326,803,953.4 3月21日 326,803,953.4 3月20日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)

(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞；审校 白云)
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