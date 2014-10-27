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市场报道 | 2014年 10月 27日 星期一 15:44 BJT

全球贵金属：10月24日SPDR黄金持仓减少0.60%，白银持仓不变

路透10月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量较周四减少0.60%；同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量维持不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 23,964,928.4 10月24日 24,109,122.8 10月23日 -144,194.4 -0.60%

iShares 343,415,513.0 10月24日 343,415,513.0 10月23日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞；审校 于春红)
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