全球贵金属：2月2日SPDR黄金持仓量及iShares白银持仓齐升

路透2月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量较上周五增长 1.10%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量增长0.36%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 24,651,284.3 2月2日 24,382,415.5 1月30日 268,868.8 1.10% iShares 320,463,377.9 2月2日 319,314,728.3 1月30日 1,148,649.6 0.36% 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com) 浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫；审校 高琦)