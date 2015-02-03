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市场报道 | 2015年 2月 3日 星期二 16:46 BJT

全球贵金属：2月2日SPDR黄金持仓量及iShares白银持仓齐升

路透2月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量较上周五增长
1.10%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量增长0.36%。

    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期       变动       增减
    SPDR       24,651,284.3   2月2日    24,382,415.5   1月30日      268,868.8   1.10%   
    iShares   320,463,377.9   2月2日   319,314,728.3   1月30日    1,148,649.6   0.36%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
      
      
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 (编译 王丽鑫；审校 高琦)
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