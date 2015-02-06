全球贵金属：2月5日SPDR黄金持仓增长0.70%，iShares白银持仓持平

路透2月6日 - 路透2月5日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金 持仓量较周三增长0.70%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 24,862,530.4 2月5日 24,689,692.7 2月4日 172,837.7 0.70% iShares 320,327,936.4 2月5日 320,327,936.4 2月4日 0.0 0.00% 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com) 浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫；审校 高琦)