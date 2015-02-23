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市场报道 | 2015年 2月 23日 星期一 16:40 BJT

全球贵金属：2月20日SPDR黄金持仓上升0.23%，iShares白银持仓持平

路透2月23日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 周五的黄金持仓量较周四上升0
.23%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期         变动     增减
    SPDR        24,796,425.8  2月20日   24,738,823.7   2月19日      57,602.1   0.23%
    iShares    324,299,395.1  2月20日  324,299,395.1   2月19日           0.0   0.00%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
  
 (编译 王丽鑫；审校 高琦)
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