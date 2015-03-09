全球贵金属：3月6日SPDR黄金持仓减少0.59%，iShares白银持仓持平

路透3月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 上周五黄金持仓量较上周四减少 0.59%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 24,316,469.2 3月6日 24,460,450.6 3月5日 -143,981.4 -0.59% iShares 327,332,121.3 3月6日 327,332,121.3 3月5日 0.0 0.00% 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com) 浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞；审校 孙茉莉)