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市场报道 | 2015年 3月 9日 星期一 16:43 BJT

全球贵金属：3月6日SPDR黄金持仓减少0.59%，iShares白银持仓持平

路透3月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 上周五黄金持仓量较上周四减少
0.59%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量持平。
    
     以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期        变动       增减
    SPDR        24,316,469.2  3月6日   24,460,450.6   3月5日   -143,981.4     -0.59%
    iShares    327,332,121.3  3月6日  327,332,121.3   3月5日          0.0      0.00%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完)
  
        
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 (编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
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