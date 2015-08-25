全球贵金属：8月24日SPDR黄金持仓增加0.48%，iShares白银持仓持平

芝加哥期市：CBOT大豆期货因获利了结收低，本周周线升2%

路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。