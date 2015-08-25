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市场报道 | 2015年 8月 25日 星期二 16:48 BJT

全球贵金属：8月24日SPDR黄金持仓增加0.48%，iShares白银持仓持平

路透8月25日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较周五增加0.48%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 21,898,201.6 8月24日 21,792,813.2　 8月21日 105,388.4 0.48%

iShares 324,968,181.0 8月24日 324,968,181.0 8月21日 0.0 0.00%(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞；审校 张明钧)

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