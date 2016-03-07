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市场报道 | 2016年 3月 7日 星期一 16:41 BJT

全球贵金属：3月4日SPDR黄金持仓降0.03%，iShares白银持仓增0.89%

路透3月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 上周五黄金持仓量较上周四下降0.03%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓增加0.89%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 25,499,515.8 3月4日 25,506,413.9 3月3日 -6,898.1 -0.03%

iShares 322,632,586.0 3月4日 319,776,700.0 3月3日 2,855,886.0 0.89% (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫；审校 于春红)

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