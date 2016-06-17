全球贵金属：6月16日SPDR黄金持仓增0.2%，iShares白银持仓不变

新闻稿：煤炭企业信用指标将受益于稳定煤价政策；评级未受影响--标普

（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年1月13日—标普全球评级1月12日表示，中国政府平抑煤炭价格异常波动的新政策反映了其稳定2017年至2020年煤炭价格、促进煤炭及相关下游产业健康发展的意图。