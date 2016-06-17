全球贵金属：6月16日SPDR黄金持仓增0.2%，iShares白银持仓不变

韩国已公布经济指标--2017/1/16
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3% @-r 1月31日
路透6月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三增加0.20% ；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 29,017,322.2 6月16日 28,960,022.9 6月15日 57,299.3 0.20% iShares 342,765,802.2 6月16日 342,765,802.2 6月15日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 (编译 杜明霞；审校 王洋)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3% @-r 1月31日
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年1月13日—标普全球评级1月12日表示，中国政府平抑煤炭价格异常波动的新政策反映了其稳定2017年至2020年煤炭价格、促进煤炭及相关下游产业健康发展的意图。
0119GMT * 美元兑人民币即期中间价为6.8874，略低于预期 * 美元指数隔夜下跌，驱使美元兑人民币即期中间价下降，周一反弹 被忽视 * 美元/离岸人民币徘徊在6.8600左右 * 日线需收在6.8596下方，才能保持看空信号(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导