版本:
中国
市场报道 | 2016年 7月 4日 星期一 16:52 BJT

全球贵金属：7月1日SPDR黄金持仓增加0.41%，iShares白银持仓持平

路透7月4日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓
较周四增加0.41%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。
    
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期    持仓量(盎司)     日期        变动    增减
    SPDR      30,669,302.7   7月1日    30,545,173.6   6月30日   124,129.1  0.41%
    iShares  333,544,890.8   7月1日   333,544,890.8   6月30日          0   0.00%
    (完)
        
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市      COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金              

 (翻译 张荻； 审校 张涛)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐