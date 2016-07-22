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市场报道 | 2016年 7月 22日 星期五 17:37 BJT

全球贵金属：7月21日SPDR黄金持仓下降0.22%，iShares白银持仓持平

路透7月22日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三下降0.
22%，全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓与周三持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期    持仓量(盎司)     日期       变动     增减
    SPDR      30,965,980.6  7月21日   31,032,804.9  7月20日    -66,824.3  -0.22% 
    iShares  348,580,571.0  7月21日  348,580,571.0  7月19日          0.0   0.00% (完)
          
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 王丽鑫；审校)

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