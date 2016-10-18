版本:
中国
市场报道 | 2016年 10月 18日 星期二 16:46 BJT

全球贵金属：10月17日SPDR黄金持仓增加0.18%，iShares白银持仓持平

路透10月18日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较周五增加0
.18%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量则持平。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)   日期    持仓量(盎司)    日期        变动       增减
    SPDR      31,096,713.3  10月17日  31,039,490.8   10月14日  57,222.5     0.18%
    iShares  362,285,967.5  10月17日 362,285,967.5   10月14日     0.0       0.00%(完)
   
       
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (翻译 张荻； 审校 高琦)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐