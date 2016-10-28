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市场报道 | 2016年 10月 28日 星期五 16:38 BJT

全球贵金属：10月27日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓下降1.55%

路透10月28日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量与周三持平
，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量下降1.55%。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)   日期        持仓量(盎司)    日期        变动           增减
    SPDR      30,305,189.2   10月27日    30,305,189.2   10月26日     0.0           0.00%
    iShares  360,673,152.1   10月27日   366,366,684.1   10月26日   -5,693,532.0  -1.55%(完)
   
       
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 王丽鑫；审校 李春喜)

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