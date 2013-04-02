金价下挫1.5% 因经济乐观情绪提振美股逼近纪录高位

* 美股标普500指数逼近历史高位

* 银价重挫2.5%，触及八个月低点

* 铂金系金属下滑，尽管美国汽车销售数据强劲

* 关注周三美国ADP民间就业报告

路透纽约4月2日 - 黄金价格周二大跌1.5%，为逾一个月最大单日跌幅，因经济乐观情绪提振美股逼近纪录高位，并削弱了黄金的避险吸引力。

银价重挫逾2%，至八个月低点，铂金系金属也大跌。

美股标准普尔500指数.SPX离纪录高位近在咫尺，金价因此承压。

“目前热钱涌向美股。”，管理超过10亿美元资产的SICA Wealth Management的投资长Jeffrey Sica表示，“市场对经济将缓慢成长，且没有通胀充满信心，这驱散了一些金市的动能投资人。”

金市将从周五的就业报告中找到指引。该报告也是美联储货币政策的重要门槛指标。经济改善的迹象可能促使美联储较预期提前结束购债。

1849 GMT，现货金大跌1.4%，报每盎司1,576.45美元。盘中稍早触及3月8日来最低的1,573.39美元。

美国纽约商品期货交易所(COMEX)6月期金结算价大跌24.90美元，报1,575.10美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约25%。

其他贵金属方面，现货银盘中低见8月中来低点27.16美元，尾盘跌2.5%，报每盎司27.32美元。

现货铂金(白金)挫1.2%。报每盎司1,570.74美元。现货钯金大跌1.7%，报765.47美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1575.10 -24.90 -1.6 1574.10 1602.60 2,233

COMEX白银期货 27.248 -0.696 -2.5 27.150 28.140 52,728

COMEX铂金期货 1571.80 -24.60 -1.5 1572.70 1595.80 75

COMEX钯金期货 769.40 -14.55 -1.9 766.20 782.55 3,354

现货金 1576.45 -21.95 -1.4 1573.39 1603.60

现货银 27.320 -0.690 -2.5 27.160 28.170

现货铂金 1570.74 -19.85 -1.2 1573.00 1594.00

现货钯金 765.47 -13.53 -1.7 769.52 779.75(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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