金价下挫1% 因美国数据强劲及印度上调黄金进口税

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
* 美国经济数据巩固对美联储应该在短期缩减刺激计划的预期
* 美元兑日圆和欧元跌至一周低位
* 印度在今年内第三次上调黄金进口税
路透纽约/伦敦8月13日 - 金价周二下挫1%，结束四日连涨之势，受累了美国消费者支出数据改善，以及印度将黄金进口税上调至创纪录的10%。
金价承压，此前美国商务部公布的数据显示美国7月消费者支出增速为七个月来最快，这一鼓舞人心的迹象可能使美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始缩减经济刺激计划的机率上升。
在美国零售数据公布后，美元兑日圆和欧元涨至一周高位，金价扩大跌幅。
印度周二上调黄金和白银进口税，以扶助压低经常账赤字。这是印度八个月内第三次上调黄金进口税。
1814 GMT，现货金下挫1%，报每盎司1,322.40美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金收低13.70美元，报每盎司1,320.50美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低大约20%。
美国亚特兰大联储总裁洛克哈特称，近期数据反应出的经济状况喜忧参半，但他不排除美联储在9月会议上缩减每月850亿美元购债规模的可能性。黄金市场基本未受其讲话的影响。
现货银缩减稍早录得的大部份涨幅，基本跟随黄金走势。现货银上升0.3%，报每盎司21.42美元，稍早升至两个月高位21.76美元。
现货铂金涨0.2%，报每盎司1,495.24美元。现货钯金升0.25美元，报每盎司735.25美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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