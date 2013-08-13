金价下挫1% 因美国数据强劲及印度上调黄金进口税

* 美国经济数据巩固对美联储应该在短期缩减刺激计划的预期

* 美元兑日圆和欧元跌至一周低位

* 印度在今年内第三次上调黄金进口税

路透纽约/伦敦8月13日 - 金价周二下挫1%，结束四日连涨之势，受累了美国消费者支出数据改善，以及印度将黄金进口税上调至创纪录的10%。

金价承压，此前美国商务部公布的数据显示美国7月消费者支出增速为七个月来最快，这一鼓舞人心的迹象可能使美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始缩减经济刺激计划的机率上升。

在美国零售数据公布后，美元兑日圆和欧元涨至一周高位，金价扩大跌幅。

印度周二上调黄金和白银进口税，以扶助压低经常账赤字。这是印度八个月内第三次上调黄金进口税。

1814 GMT，现货金下挫1%，报每盎司1,322.40美元。

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金收低13.70美元，报每盎司1,320.50美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低大约20%。

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特称，近期数据反应出的经济状况喜忧参半，但他不排除美联储在9月会议上缩减每月850亿美元购债规模的可能性。黄金市场基本未受其讲话的影响。

现货银缩减稍早录得的大部份涨幅，基本跟随黄金走势。现货银上升0.3%，报每盎司21.42美元，稍早升至两个月高位21.76美元。

现货铂金涨0.2%，报每盎司1,495.24美元。现货钯金升0.25美元，报每盎司735.25美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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