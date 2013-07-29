金价连涨三周后回落 投资者静待美联储会议

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
* 金价在过去三周累计上扬9%后回落
* 交易商在美联储会议前和美国数据公布前离场观望
* 中国黄金上市交易基金上市首日下跌
路透纽约7月29日 - 金价周一走低，因投资者在连涨三周后锁定获利，并将注意力转向美国联邦储备委员会(FED/美联储)本周稍后将举行的政策会议，市场广泛预计，美联储将重申保持利率在近零水平的立场。
1945 GMT，现货金下跌0.25%，报每盎司1,329.90美元。上周，金价在一个月来首次重回1,300美元上方。过去三周，金价累计攀升9%。
美国8月期金收涨6.90美元，报每盎司1,328.40美元。
本周，指标8月合约将迎来首个交割通知日，Phillip Streible的高级商品经纪RJ O'Brien表示，在本周一系列美国数据公布前，部分持有多头头寸的市场人士离场观望。
“由于美联储两日会议即将举行，加之本周将公布GDP和就业报告等数据，任何持有多头头寸的投资者都必须决定是否展期多头头寸，”他说。
接受路透调查的经济学家预计，7月美国非农就业岗位增加18.4万个，这是非常良性的增长，可能引发市场传言美联储将提早而非推迟开始缩减其购债计划规模。如果传言成真，金价可能受压。
美国联邦公开市场委员(FOMC)将从周二开始为期两天的政策会议，预计将在周三下午发布政策声明。
本周，欧洲央行和英国央行也将举行政策会议，预计将重申或完善之前发布的政策指引，即如果经济成长未实现目标，且通胀不构成威胁，将在较长时间内维持超低利率。
美元指数.DXY从五周低位反弹也令金价承压。
中国首两只黄金支持的上市交易基金(ETF)今日首日在上海证交所挂牌，表现不佳。
华安易富黄金518880TA.SS和国泰黄金518800TA.SSETF首轮认购总计募集资金16亿元人民币，远低于预期，因金价下跌和近期国内信贷紧缩的恐慌。
现货银下跌0.50%，报每盎司19.90美元，上周触及一个月高位20.60美元。金/银价格比升至2010年8月以来最高，接近67。
现货铂金上扬1.05%，报每盎司1,440美元。现货钯金急升2.35%，报每盎司740美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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