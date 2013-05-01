金价录得4月中旬以来最大单日跌幅

* 在美联储继续执行目前的刺激计划后，金价缩减跌幅

* 忧虑美国和中国经济成长，工业商品走软

路透纽约5月1日 - 商品价格大跌周三拖累黄金价格下跌逾1%，为4月中来最大单日跌幅，但在美国联邦储备委员会(美联储/FED)宣布继续执行目前刺激计划后，金价缩减部份跌幅。

白银及铂金群金属(PGMs)也缩减跌幅，此前美联储称继续每月850亿美元购债步伐，以保持低利率及促进经济成长，但美联储亦表示，可能视乎经济表现，增加或缩减这购债步伐。

黄金价格在4月12-16日下跌225美元，创下逾30年来最大两天跌幅。之后，全球实货买需强劲，特别是中国和印度实货买入，令金价扳回逾一半跌幅。

“我不认为持有黄金的基本面因素有丝毫转变，”Permanent Portfolio投资组合经理Michael Cuggino说。

“仍存在短期负实质利率，且全球主要央行的宽松货币政策创造了流动性，”Cuggino说。

1911 GMT，现货金跌1.3%，报1,457.90美元。

纽约商品期货交易所(COMEX)-6月黄金期货跌25.90美元，至每盎司1,446.20美元。

就黄金价格波幅而言，成交清淡。路透初步数据显示，成交量总计约167,000口，较30日均值低约30%。

金价在今日稍早大跌逾2%，为4月15日下跌8.5%以来的最大单日跌幅。

工业商品下滑，因美国和中国制造业增长放缓迹象打压需求希望，且削弱黄金作为对冲黄金通胀工具的吸引力。

其他贵金属方面，现货银下跌2.3%，报每盎司23.71美元。

现货铂金跌1.9%，至每盎司1,475.50美元，现货钯金下滑1.3%，至685.72美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1446.20 -25.90 -1.8 1439.70 1477.40 154,179

COMEX白银期货 23.305 -0.839 -3.5 23.230 24.275 1,619

COMEX铂金期货 1469.50 -37.70 -2.5 1466.60 1508.90 8,247

COMEX钯金期货 684.75 -13.05 -1.9 672.80 700.20 4,330

现货金 1457.90 -18.70 -1.3 1440.85 1477.71

现货银 23.710 -0.570 -2.3 23.260 24.340

现货铂金 1475.50 -28.00 -1.9 1468.75 1505.50

现货钯金 685.72 -9.28 -1.3 674.75 697.50(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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