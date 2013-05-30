金价触及两周高位 因美数据疲弱令美联储将缩减购债计划的臆测降温

亚股下跌投资人避险 本周稍晚中美两国领导人会面
路透新加坡4月4日 - 亚洲股市周二微跌，本周稍晚中国国家主席习近平将与美国总统特朗普会晤，会面的气氛可能颇为紧张，在此之前谨慎气氛主导市场。
* SPDR的黄金持仓量在三周来首次上升
* 美元兑欧元和日圆下跌
* 美国首季GDP增长被下修，最新一周初请失业金人数上升
路透纽约/伦敦5月30日 - 金价周四升至两周高位，受美元下跌提振，此前美国公布弱于预期的经济数据，提振美国联邦储备委员会(美联储/FED)将继续执行经济刺激计划的前景。
对美联储可能早至夏季开始缩减每月850美元资产购买进度的臆测引发黄金上周被抛售，美元大涨。
在周四数据显示美国首季经济增速较原先所想的缓慢后，金价大涨超过1.5%。另外，上周初请失业金人数意外增加，且成屋待完成销售增幅低于预期。
2003 GMT，现货金上扬21.46美元，或1.54%，报每盎司1,413.91美元。
美国期金收升1.5%，报每盎司1,411.5美元。
美国股市周四反弹，美国今日公布的经济数据不佳，缓和了对美联储将开始逐渐缩减其经济刺激计划的忧虑。
美元兑欧元跌至三周低位。
欧元区数据显示，欧元区5月经济景气指数高于预期。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量周三上升0.9吨，至1,013.15吨，为5月9日来首次增加。
现货银延续涨势，升至23.09美元的一周高位，在1946 GMT，上扬0.98%，报每盎司22.70美元。现货铂金升2%，报每盎司1,481.50美元。现货钯金涨1.14%，报每盎司755.22美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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