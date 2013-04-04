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货币新闻 | 2013年 4月 4日 星期四 10:48 BJT

全球金市：现货金触及10个月低位，受累于股市大幅下挫

路透新加坡4月4日 - 现货金 下跌1%至10个月低位每盎司1,541.24美元，因股市大跌及美国民间部门就业报告令人失望，促使投资者了结黄金仓位以弥补损失。

传统的避险资产--黄金也未能因朝鲜半岛紧张局势而吸引到买盘。韩国联合通讯社 报导称，北韩(朝鲜)通知开城工业园区企业在4月10日之前完成撤离。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜; 审校)

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