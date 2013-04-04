全球金市：现货金触及10个月低位，受累于股市大幅下挫

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透新加坡4月4日 - 现货金 下跌1%至10个月低位每盎司1,541.24美元，因股市大跌及美国民间部门就业报告令人失望，促使投资者了结黄金仓位以弥补损失。
传统的避险资产--黄金也未能因朝鲜半岛紧张局势而吸引到买盘。韩国联合通讯社 报导称，北韩(朝鲜)通知开城工业园区企业在4月10日之前完成撤离。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜; 审校)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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