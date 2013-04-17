全球金市：美国期金下跌1%，但现货金在重挫后回升

黄金期货盘旋在数年低点附近，现货金则略升，但对央行出售和全球经济成长温和的疑虑继续令金市承压。

美国6月期金 之前触及日低1,365美元，0108GMT时报1,377.30，下跌10.10美元。期金周二跌至1,321.50美元，为2010年9月以来最低。

现货金 升8.77美元报每盎司1,376.56美元，周二曾跌至2011年初以来低位1,321.35。

“这几天金价10美元的波幅真的不算什么了。我认为恐慌性抛售到昨天结束，但现在市场还未恢复正常。大家仍对市场波动非常敏感，”东京一位交易员表示。

“我们发现东京的实货需求良好。大家都在买实货黄金等。实货买方认为这次下跌是买入良机，”这位交易员称。其认为现货金支撑位在每盎司1,350美元。

亚洲消费者趁金价大跌大举买进黄金，不过随着金市前景愈发暗淡，一些购买者还在等待观望金价是否会进一步走弱。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 称，截至周二，其持仓量较前一天的1,154.34下降0.73%至1,145.92吨。全球黄金ETF持仓量为逾一年来最低。(完)

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