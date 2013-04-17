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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 03:13 BJT

全球金市：金价受实货买盘带动上涨，但后市料仍脆弱

* 亚洲对金条和金币的需求提振现货价格

* SPDR持金量周二减少0.7%

* 塞浦路斯将在未来几个月内出售黄金

路透纽约/伦敦4月17日 - 黄金周三走势震荡，昨日金价跌至两年低点刺激亚洲实货买盘，但市场守住升势有困难，后市料易遭受进一步抛售。

金价远离盘中触及的高位，因经济忧虑扰乱全球市场。美股、铜和原油等工业商品大跌继续拖累传统对冲通胀工具－黄金。

金市人气仍不稳，因黄金遭遇历史性的抛售促使市场评估这对黄金避险地位的损伤。

有迹象显示亚洲，特别是印度的实货需求正在改善。而且在市场遭遇大举抛售后，金币投资人寻求低吸。

1804 GMT，现货金 报每盎司1,373.96美元，升0.5%。周二挫至2011年1月来低点1,321.35美元。

上周五和周一，金价急挫225美元，而去年全年的交投区间宽幅仅为260美元。

今年迄今金价重挫约18%，势将在连升12年后首次出现年度下跌。

亚洲实货买盘推高新加坡金条较伦敦现货金溢价达到18个月最高的每盎司1.70美元。

美国6月期金 跌4.70美元，结算价报每盎司1,382.70美元。成交活跃，汤森路透初步数据显示，成交量超过30日均值。

**塞浦路斯售金令市场承压**

塞浦路斯财长预计在未来几个月出售黄金后，对欧元区其他负债沉重国家困难效仿出售黄金储备筹资的担忧加重。

投资人继续出脱上市交易基金(ETF)仓位，全球最大黄金支持ETF－SPDR Gold Trust 持金量周二减少0.73%，至1,145.92吨，周一为1,154.34吨。

全球黄金上市交易基金的黄金持有量目前降至2011年底来最低。

其他贵金属中，铂金和钯金下滑，因欧盟3月新车需求连续18个月减少，3月大跌10.2%，至130万台。

现货银 跌0.6%，至每盎司23.22美元。现货铂金 跌1%，至每盎司1,428.49美元。现货钯金 报每盎司658.97美元，大跌2.7%。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1382.70 -4.70 -0.3 1365.00 1395.20 213,752 COMEX白银期货 23.307 -0.321 -1.4 22.835 23.725 76,439 COMEX铂金期货 1435.40 -15.20 -1.0 1422.50 1452.80 9,368 COMEX钯金期货 661.40 -16.80 -2.5 658.25 683.35 4,738 现货金 1373.96 6.17 0.5 1365.93 1394.60 现货银 23.220 -0.150 -0.6 22.900 23.720 现货铂金 1428.49 -15.01 -1.0 1424.75 1448.75 现货钯金 658.97 -18.53 -2.7 661.25 679.75(完)

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