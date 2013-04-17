全球金市：金价受实货买盘带动上涨，但后市料仍脆弱

标题新闻：印度NSE股指创纪录高位9,220.65点且印度卢比触及近一年半高点，受益于外资买盘
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* 亚洲对金条和金币的需求提振现货价格
* SPDR持金量周二减少0.7%
* 塞浦路斯将在未来几个月内出售黄金
路透纽约/伦敦4月17日 - 黄金周三走势震荡，昨日金价跌至两年低点刺激亚洲实货买盘，但市场守住升势有困难，后市料易遭受进一步抛售。
金价远离盘中触及的高位，因经济忧虑扰乱全球市场。美股、铜和原油等工业商品大跌继续拖累传统对冲通胀工具－黄金。
金市人气仍不稳，因黄金遭遇历史性的抛售促使市场评估这对黄金避险地位的损伤。
有迹象显示亚洲，特别是印度的实货需求正在改善。而且在市场遭遇大举抛售后，金币投资人寻求低吸。
1804 GMT，现货金 报每盎司1,373.96美元，升0.5%。周二挫至2011年1月来低点1,321.35美元。
上周五和周一，金价急挫225美元，而去年全年的交投区间宽幅仅为260美元。
今年迄今金价重挫约18%，势将在连升12年后首次出现年度下跌。
亚洲实货买盘推高新加坡金条较伦敦现货金溢价达到18个月最高的每盎司1.70美元。
美国6月期金 跌4.70美元，结算价报每盎司1,382.70美元。成交活跃，汤森路透初步数据显示，成交量超过30日均值。
**塞浦路斯售金令市场承压**
塞浦路斯财长预计在未来几个月出售黄金后，对欧元区其他负债沉重国家困难效仿出售黄金储备筹资的担忧加重。
投资人继续出脱上市交易基金(ETF)仓位，全球最大黄金支持ETF－SPDR Gold Trust 持金量周二减少0.73%，至1,145.92吨，周一为1,154.34吨。
全球黄金上市交易基金的黄金持有量目前降至2011年底来最低。
其他贵金属中，铂金和钯金下滑，因欧盟3月新车需求连续18个月减少，3月大跌10.2%，至130万台。
现货银 跌0.6%，至每盎司23.22美元。现货铂金 跌1%，至每盎司1,428.49美元。现货钯金 报每盎司658.97美元，大跌2.7%。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1382.70 -4.70 -0.3 1365.00 1395.20 213,752 COMEX白银期货 23.307 -0.321 -1.4 22.835 23.725 76,439 COMEX铂金期货 1435.40 -15.20 -1.0 1422.50 1452.80 9,368 COMEX钯金期货 661.40 -16.80 -2.5 658.25 683.35 4,738 现货金 1373.96 6.17 0.5 1365.93 1394.60 现货银 23.220 -0.150 -0.6 22.900 23.720 现货铂金 1428.49 -15.01 -1.0 1424.75 1448.75 现货钯金 658.97 -18.53 -2.7 661.25 679.75(完)
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路透东京4月3日 - 日本公债价格周一基本持稳，之前美债上扬，不过较短期公债下跌，因日本央行在4月常规操作中买入的短期公债规模势将减少。 指标10年期公债收益率 持平报1.065%，30年期公债收益率 跌1个基点至0.835%，日本央行周一进行的常规购债操作对公债价格构成支撑。 两年期公债收益率 涨两个基点至负0.175%，为12月末以来最高。 日本央行周五一如预期宣布，将在4月削减一年至三年期以及三年至 五年期公债的购买量，同时对较长期日本公债的购买规模将维持不变。 日本央行的大规模购债计划已经减少了各个期限公债的流动性，使得 债市投资者和交易员总是抢购市场上的可购公债。为了改善流动性和降低 波动性，日本央行一直在调整其购债操作。 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成 长。
路透东京4月3日 - 日本股市周一上午小幅走高，上周曾大幅下挫。但乐观的日本央行调查对风险偏好只产生温和的积极影响，因有关出口商前景的忧虑犹存。