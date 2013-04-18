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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 10:53 BJT

全球金市：现货金跌逾1%，ETF持仓量降至三年低点

金价周三升至约1,394美元，因本周金价触及两年低点后引燃亚洲市场对金条、金币和金块的抢购。

“人气非常脆弱。下行趋势可能尚未结束，而且美国投资者过去两天一直持续卖出，”辉立期货的投资分析师Joyce Liu表示。

“如果这样的跌势持续下去，那么实货买盘不会持久，因为人们会认为价格会进一步下跌。我们可能会看到实货需求下滑。”

美国6月期金 下跌逾2%，至盘内低点1,335.60美元。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，其周三黄金持仓量下滑0.97%至1,134.79吨，创2010年4月来最低水准。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/杜明霞 审校 石冠兰)

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