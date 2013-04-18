全球金市：现货金跌逾1%，ETF持仓量降至三年低点

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
金价周三升至约1,394美元，因本周金价触及两年低点后引燃亚洲市场对金条、金币和金块的抢购。
“人气非常脆弱。下行趋势可能尚未结束，而且美国投资者过去两天一直持续卖出，”辉立期货的投资分析师Joyce Liu表示。
“如果这样的跌势持续下去，那么实货买盘不会持久，因为人们会认为价格会进一步下跌。我们可能会看到实货需求下滑。”
美国6月期金 下跌逾2%，至盘内低点1,335.60美元。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，其周三黄金持仓量下滑0.97%至1,134.79吨，创2010年4月来最低水准。(完)
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印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com