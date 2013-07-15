金价小跌 市场关注伯南克讲话

* 中国经济成长和美国零售销售数据令人失望，限制跌幅

* 中国和印度实货需求保持高涨

* CFTC数据显示投机性空仓在纪录高位

路透纽约/伦敦7月15日 - 金价周一在淡静交投中下滑，上周大涨，投资人静待美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克本周稍晚在美国国会的证词陈述，以寻找市场指引。

中国周一公布第二季经济成长放缓，美国今日公布的6月零售销售增幅也不及预期，一度提振金价。

金市投资人目前关注周三和周四伯南克在国会委员会的半年度证词，以寻找缩减购债时机和速度的进一步线索。

上周，金价大涨约5%，为约两年最大周度升幅，因此前伯南克表示，美联储需要维持刺激性货币政策，因就业市场不确定及低通胀。

1859 GMT，现货金下跌0.49美元，报每盎司1,283.80美元。

纽约商品期货交易所(COMEX)-美国8月期金收高5.90美元，报每盎司1,283.50美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约30%。

商品期货交易委员会(CFTC)上周五报告显示，对冲基金和基金经理人连续第二周增加对黄金以及期货和期权的多头押注，是实货供应紧张引发买盘的迹象。但投机商也增加空头仓位至纪录最高。

上海期货交易所(ShFE)上周五黄金和白银的成交量创下历史高位，因亚洲黄金产品较北美和欧洲的溢价大涨。

不过，投资人人气仍低迷，全球最大的上市交易基金SPDR Gold Trust公布周度黄金持有量下降幅度为2.6%，为4月底来最大降幅。

其他贵金属方面，现货银升0.3%，报每盎司19.93美元，上周大涨近6%。现货铂金升1.4%，报每盎司1,421.24美元。现货钯金涨1.6%，报每盎司729.50美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1283.50 5.90 0.5 1272.50 1293.60 106,996

COMEX白银期货 19.839 0.047 0.2 19.540 20.135 23,930

COMEX铂金期货 1421.40 14.50 1.0 1407.00 1427.00 5,255

COMEX钯金期货 732.15 9.25 1.3 721.45 734.55 2,167

现货金 1283.80 -0.49 0.0 1276.45 1294.46

现货银 19.930 0.060 0.3 19.700 20.140

现货铂金 1421.24 19.74 1.4 1406.00 1423.00

现货钯金 729.50 11.50 1.6 724.00 731.25(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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