金价跳升2.5% 录得去年6月来最大单日升幅

* 金价4月失地收复近半

* 俄罗斯、土耳其在3月增加黄金储备－IMF

* 关注周五美国公布的首季GDP数据

路透纽约/伦敦4月25日 - 金价周四大涨2.5%，录得去年6月来最大单日升幅，因在4月15日金价触及两年低点后，实货买家继续低吸。

银价劲升5%，铂金系金属也有2%的涨幅。

金价两日暴跌225美元后，目前已收复近半4月失地。

“在本月稍早暴跌后，是该有所反弹了，”Great Pacific Wealth Management资产配置部门主管Sean McGillivray表示。

在投资大亨John Paulson表示，会维持对黄金的正面看法后，对黄金的买盘持续。周三晚国际货币基金组织(IMF)公布数据显示，俄罗斯等央行在3月增加黄金储备后，市场人气已获提振。

McGillivray表示，金价可能在1,500美元遭遇技术阻力，因那些在很低水准买入黄金的投资人可能会获利了结。

1955 GMT，现货金涨2.4%，至1,465.75美元。较上周触及的两年低点1,321.35高约11%。今日盘中触及10日高位1,468.60美元。

美国6月期金收高38.30美元，报每盎司1,462美元，路透初步数据显示，成交量较30日均值低约20%。

其他贵金属方面，现货银劲升5.1%，报每盎司24.27美元。

现货铂金(白金)升2.8%，报每盎司1,465.50美元。现货钯金大涨2%，报678.75美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1462.00 38.30 2.7 1426.30 1468.60 169,816

COMEX白银期货 24.14 1.307 5.7 23.020 24.350 69,573

COMEX铂金期货 1464.10 33.30 2.3 1428.30 1471.20 8,734

COMEX钯金期货 681.40 13.75 2.1 669.00 684.30 4,364

现货金 1465.75 34.95 2.4 1427.63 1468.60

现货银 24.270 1.180 5.1 23.110 24.370

现货铂金 1465.50 39.50 2.8 1430.00 1468.50

现货钯金 678.75 13.25 2.0 671.00 681.47(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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