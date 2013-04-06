金价上扬 疲弱就业数据引发美联储将继续执行购债的预期

* 跌至10月低位后出现的大规模空头回补提振金价

* 尽管今日上扬，金价仍本周可能大幅收低

路透纽约4月5日 - 金价周五上扬逾1.5%，可能录得11月以来最大单日涨幅，因令人失望的美国就业数据引发市场预期，美国联邦储备委员会(FED/美联储)将继续执行对金市有利的购债计划。

金价结束连续三日的大跌之势，之前美国劳工部称，3月美国非农就业岗位增加8.8万，增速为九个月最慢。大规模空头回补和美国股市急跌也扶助推高金价。

数据疲弱使美联储将调整宽松货币政策的可能性降低。

本周，金价仍可能回落1.5%，为年初以来最大单周跌幅之一。

黄金上市交易基金黄金持有量大幅减少，以及着名黄金看涨人士John Paulson的黄金基金出现巨亏也打压投资者信心。

基金卖盘打压金价周四跌至10个月低位，因美国经济持续改善的迹象引发市场担忧美联储可能较预期提前终止刺激举措。

非农就业数据公布后，金价加速上行。1740GMT，现货金上扬24美元，或1.55%，报每盎司1,576.71美元。

6月美国期金攀升24.50美元，或1.58%，报每盎司1,576.90美元。

不过，今日成交相对清淡。根据路透数据，成交量为175,000口，较30日均值低约10%。

其他贵金属方面，现货银上扬1.2%，报每盎司27.22美元。现货铂金攀升1%，报每盎司1,535美元。现货钯金小跌0.1%，报每盎司723美元。

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最新价格/ 当日 当日 年内迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 1575.60 23.20 1.5% -6.0%

COMEX白银期货 27.205 0.438 1.6% -10.0%

COMEX铂金期货 1538.00 20.20 1.3% 0.0%

COMEX钯金期货 725.50 0.05 0.0% 3.1%

现货金 1575.56 22.85 1.5% -5.9%

现货银 27.22 0.33 1.2% -10.2%

现货铂金 1535.00 15.00 1.0% -0.2%

现货钯金 723.00 -1.00 -0.1% 3.0%(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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