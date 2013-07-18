金价反弹 受助于油价上扬和空头回补买盘

* 金价部分收复昨日伯南克讲话后录得的失地

* 美国上周初请失业金人口大幅减少，工厂活动扩张

* SPDR Gold Trust的黄金持仓量减少，投资者需求疲弱

路透纽约/伦敦7月18日 - 金价周四上扬，受助于油价攀升和昨日回落后出现的空头回补买盘引发的一轮反弹涨势。昨日美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席伯南克表示，美联储仍预计将在今年稍后开始缩减购债规模，引发金价走低。

受美国就业和制造业数据鼓舞，美国原油价格攀升至16个月高位，促使投资者关注黄金对冲通胀的吸引力，使金价部分收复昨日录得的1.3%的跌幅。

伯南克在国会作证的第二天证实，美联储可能在今年稍后缩减每月购买850亿美元公债的规模，并在2014年中之前停止购债，但他保留了如果经济前景恶化，将调整退出计划的可能性。

“金价持续上扬可能需要美国经济前景严重恶化，而这可能使美联储无法撤走宽松货币政策，”U.S. Bank Wealth Management的高级投资策略师Robert Haworth。

Robert Haworth称，否则，金价可能走低，因投机客持续结清头寸的势头盖过了中国和印度的实货需求，

1824 GMT，现货金上扬0.8%，报每盎司1,285.21美元。

美国8月期金收涨6.70美元，至每盎司1,284.20美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值低约30%。

在数据显示美国上周初请失业金人口下降，费城联储制造业活动扩张后，金价保持涨幅。

数据可能巩固了美联储将最早从9月开始逐步撤走刺激举措的观点。

作为衡量投资者信心的一项指标，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量周三减少1.5吨，至937.57吨。

现货银上扬0.9%，报每盎司19.43美元。现货铂金上涨0.5%，报每盎司1,411.59美元。现货钯金攀升1.4%，报每盎司742.97美元。(完)

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1284.20 6.70 0.5 1273.30 1287.90 113,213

COMEX白银期货 19.389 -0.031 -0.2 19.215 19.570 35,884

COMEX铂金期货 1414.80 3.80 0.3 1406.10 1419.90 4,718

COMEX钯金期货 747.50 12.05 1.6 726.60 751.60 3,713

现货金 1285.21 9.82 0.8 1274.78 1288.09

现货银 19.430 0.180 0.9 19.280 19.560

现货铂金 1411.59 6.59 0.5 1408.00 1416.25

现货钯金 742.97 9.97 1.4 730.25 748.00(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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