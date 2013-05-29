金价在实货买盘带动下攀升1%

* 金价可能走低，因数据暗示美联储可能缩减构债规模

* 新加坡千克规格的金条溢价触及纪录高位

* 亚洲需求第二季创季度纪录水平-行业组织

路透纽约/伦敦5月29日 - 金价周三攀升约1%，逆转昨日的跌势，因美元走软和股市回落引发实货买盘。

但分析师称，其他市场走低的根本原因，即美国数据改善，暗示美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能会缩减货币刺激计划规模，预计仍将最终拖累金价走低。

金价还面临技术压力，因其涨势连续第二天在逼近14日移动均线时消退，而黄金支持的上市交易基金的黄金持仓量持续减少预计将给金价带来更大的压力。

目前，价格走低吸引了亚洲地区的实货买家入市，新加坡金条的溢价触及纪录高位。

1824 GMT，现货金上扬0.9%，报每盎司1,391.30美元，昨日金价走低，因美国房价和消费者信心数据强劲，推动股市走高。

路透初步数据显示，今日成交量较30日均值高出约25%，受助于周五6月合约首个交割通知日前，投资者将6月合约展期至8月合约。

金价在4月中跌至两年低位后，黄金交易商很难满足亚洲的黄金实货需求。

新加坡千克规格金条较伦敦现货金的溢价触及每盎司7美元的纪录高位，香港金条的溢价处于4-5美元的区间内。

上海黄金期货较现货金溢价约25美分，暗示全球第二大黄金消费国中国的需求强劲。

相反，全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量周二降至1,012.25吨，为2009年2月以来最低。

行业组织全球黄金协会周三称，4-6月亚洲黄金需求将触及季度纪录水平，因该地区的黄金消费者买入黄金上市交易基金释出的黄金。

其他贵金属方面，现货银上扬0.9%，报每盎司22.44美元。现货铂金跌0.4%，报每盎司1,451美元。现货钯金回落0.9%，报每盎司748美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1391.30 12.40 0.9 1379.10 1393.80 142,419

COMEX白银期货 22.453 0.260 1.2 22.130 22.470 24,760

COMEX铂金期货 1453.00 -8.80 -0.6 1451.40 1468.00 7,927

COMEX钯金期货 747.80 -9.20 -1.2 744.55 756.45 6,774

现货金 1392.61 12.36 0.9 1380.75 1394.04

现货银 22.470 0.240 1.1 22.210 22.500

现货铂金 1451.74 -5.76 -0.4 1454.50 1466.00

现货钯金 747.50 -7.50 -1.0 747.77 755.72(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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