金价因商品上涨攀升1% 白银上扬

美元走强 市场在特朗普讲话后“超卖”
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备委员会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
* 美国生产者物价指数(PPI)暗示美联储可能不会提早结束刺激计划
* 白银势将录得两年来最大六日涨幅
* 金市对印度再次控制黄金进口无甚反应
路透纽约/伦敦8月14日 - 黄金价格周三上涨大约1%，因商品市场全面上涨，以及市场预期通胀将有所上升，提振黄金在在昨日下跌后反弹。
白银跑赢黄金，且势将录得约两年来最大六日涨幅，分析师说，因经济复苏的希望提振白银的工业需求。
美国劳工部表示，美国7月生产者物价指数(PPI)较前月持平，这可能加剧美联储对通胀过低的忧虑，暗示在通胀开始上升之前，美联储不会结束其刺激计划。
1706 GMT，现货金涨1%，报每盎司1,334.05美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金攀升10.50美元，报每盎司1,331.70美元。
尽管PPI数据温和，但交易商说美债收益率近期急升显示黄金对冲通胀的吸引力增强。
“债市表现正告诉我们，市场预期通胀将有所上升。这令我成为黄金买家，”Great Pacific Wealth Management资产配置部主管Sean McGillivray说。
全球最大的黄金消费国印度再次收紧实货黄金进口的消息，周二没有对黄金市场带来很大影响。
其他贵金属方面，现货银升1.6%，报每盎司21.74美元，稍早触及两个月高位21.81美元。
白银可望录得1月以来首次六日连涨。在这期间白银累计上涨11%，将为2011年10月来最大六日涨幅。
现货铂金涨0.1%，报每盎司1,498.75美元。现货钯金升0.3美元，报每盎司739美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备委员会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
路透纽约/伦敦4月13日 - 黄金价格周四从五个月高位回软，因美元 反弹，此前美国总统特朗普有关美元太强和美联储应维持低利率的讲话拖 累美元下跌。 黄金本周上涨约2.6%，可望录得6月来最大的周度涨幅，因对朝鲜和 中东紧张局势的担忧，令股市承压。 1826 GMT，现货金上涨0.06%，报每盎司1,286.84美元，稍早 曾触及11月初以来的最高位1,288.64美元。 美国6月期金收升0.8%，报每盎司1,288.50美元。 “如果紧张局势缓和，黄金短期可能下跌，看来这情况很有可能，并 且黄金将会继续下滑，因美联储将在今年稍晚收紧政策，”Capital Econ omics在报告中说。 周末是复活节假期长周末，金融市场交投淡静。 美元指数上涨0.4%，周三下跌0.6%，为三周来最大的单日跌幅。