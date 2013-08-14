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国际财经 | 2013年 8月 15日 星期四 07:30 BJT

金价因商品上涨攀升1% 白银上扬

* 美国生产者物价指数(PPI)暗示美联储可能不会提早结束刺激计划

* 白银势将录得两年来最大六日涨幅

* 金市对印度再次控制黄金进口无甚反应

路透纽约/伦敦8月14日 - 黄金价格周三上涨大约1%，因商品市场全面上涨，以及市场预期通胀将有所上升，提振黄金在在昨日下跌后反弹。

白银跑赢黄金，且势将录得约两年来最大六日涨幅，分析师说，因经济复苏的希望提振白银的工业需求。

美国劳工部表示，美国7月生产者物价指数(PPI)较前月持平，这可能加剧美联储对通胀过低的忧虑，暗示在通胀开始上升之前，美联储不会结束其刺激计划。

1706 GMT，现货金涨1%，报每盎司1,334.05美元。

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金攀升10.50美元，报每盎司1,331.70美元。

尽管PPI数据温和，但交易商说美债收益率近期急升显示黄金对冲通胀的吸引力增强。

“债市表现正告诉我们，市场预期通胀将有所上升。这令我成为黄金买家，”Great Pacific Wealth　Management资产配置部主管Sean　McGillivray说。

全球最大的黄金消费国印度再次收紧实货黄金进口的消息，周二没有对黄金市场带来很大影响。

其他贵金属方面，现货银升1.6%，报每盎司21.74美元，稍早触及两个月高位21.81美元。

白银可望录得1月以来首次六日连涨。在这期间白银累计上涨11%，将为2011年10月来最大六日涨幅。

现货铂金涨0.1%，报每盎司1,498.75美元。现货钯金升0.3美元，报每盎司739美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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