金价因美元下跌而攀升 经济数据成为市场焦点

* 金价收在50日移动均线阻力位附近

* 白银ETF持仓量上升，因银价反弹

* 关注周五公布的汤森路透/密西根大学美国消费者信心指数

路透纽约/伦敦7月25日 - 金价周四上涨0.5%，因美元下跌促使投资人买入黄金，使金价回到1,330美元附近的关键技术阻力位。

美元兑欧元下跌，令黄金得益。此前德国Ifo调查显示企业信心改善。数据也显示最新一周美国初请失业金人数小幅上升，但仍处于显示就业市场在复苏轨道之上的区间内。

不过，分析师称，美国经济前景不断改善可能使金价承压。周三，数据显示6月新屋销售升至五年高位，而7月美国制造业和欧元区民间部门活动也改善。

“我们仍认为金价可能下跌，因为季节性疲弱，以及有迹象显示中国珠宝需求减弱，”商品研究及顾问公司CPM Group的分析师Erica Rannestad说。

现货金早盘低见每盎司1,308.74美元，在1817 GMT，反弹至每盎司1,327.51美元，上涨0.5%。

路透数据显示，此涨势使黄金价格回到50日移动均线切入位1,327美元。

8月美国期金收涨9.30美元，报每盎司1,328.80美元。初步数据显示，成交量较30日均值多约5%。

全球最大白银支持的上市交易基金iShares Silver Trust公布其白银持有量录得1月来最大单日升幅，分析师称，因白银价格反弹引发长期零售投资人买盘急升。

现货银上涨0.2%，报每盎司20.18美元。现货铂金跌0.18美元，报每盎司1,442.74美元，现货钯金下滑1%，报每盎司737美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1328.80 9.30 0.7 1308.40 1331.90 152,411

COMEX白银期货 20.154 0.134 0.7 19.750 20.230 28,781

COMEX铂金期货 1447.90 -7.30 -0.5 1428.80 1453.20 7,833

COMEX钯金期货 740.75 -4.55 -0.6 734.20 749.25 3,505

现货金 1327.51 6.82 0.5 1308.74 1330.95

现货银 20.180 0.040 0.2 19.820 20.240

现货铂金 1442.74 -0.18 0.0 1430.00 1451.50

现货钯金 737.00 -7.15 -1.0 737.25 747.00(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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