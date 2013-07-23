金价升至一个月高位 受助于期权相关买盘

* 技术性支撑及美元下跌扶助提振金价

* 在期权到期和期货首个交割通知日前，有回补空头

路透纽约/伦敦7月23日 - 金价周二上涨至一个月高位，因投机者在期权于本周稍晚到期前回补空头，此前金价在上日升穿技术关口1,300美元后进一步攀升。

金市在稍早大部时间交投缺乏方向，在尾盘反弹，夏季市场交投清淡，因美元下跌促使担忧金价下行趋势逆转的基金回补其空头头寸。

“市场有一些期权相关的买盘，因交易商在期权市场回补空头，这增加了期货买盘，”Vision Financial Markets金属交易部董事David Meger说。

1950 GMT，现货金劲扬0.6%，报每盎司1,342.74美元，盘中触及一个月新高1,346.11美元。

8月美国期金收跌1.30美元，报每盎司1,334.70美元，根据汤森路透初步数据，成交量较30日均值高出约5%。

分析师表示，技术性买盘可能扶助点燃金价涨势。

“现货金留守在50日移动均线切入位1,331美元以上可能对金价提供了一些支撑，“汇丰首席金属分析师James Steel说。

路透数据显示，周一金价收在关键技术阻力位上方，为1月底来首次。

分析师表示，随着8月期货合约即将开始交割，期货投资者从8月合约展期至12月合约，这也导致期货投资人空头回补，对金价带来支撑。7月31日是8月合约的首个交割通知日。

其他贵金属方面，现货银跌0.3%，报每盎司20.47美元。

现货铂金小升0.1%，报每盎司1,442美元。现货钯金跌1%，报每盎司736.72美元。

----------------------------1950 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1334.70 -1.30 -0.1 1325.60 1346.40 146,990

COMEX白银期货 20.254 -0.255 -1.2 20.080 20.595 34,339

COMEX铂金期货 1443.10 -4.90 -0.3 1423.20 1454.00 9,824

COMEX钯金期货 739.45 -11.00 -1.5 731.20 747.50 3,231

现货金 1342.74 7.70 0.6 1327.40 1346.11

现货银 20.470 -0.060 -0.3 20.140 20.600

现货铂金 1442.00 1.50 0.1 1426.00 1450.50

现货钯金 736.72 -7.28 -1.0 734.27 745.72(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。