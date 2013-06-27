金价近三年来首次跌破1,200美元

6月5日在纽约拍到的金币。 REUTERS/Shannon Stapleton

* 金价逆转稍早涨势，止损指令被触发

* 金条价格年内回落逾28%

* 美元在连涨一周后走软

* 美国上周初请失业金人口降幅不及预期

路透纽约/伦敦6月27日 - 金价周四回落逾2%，近三年来首次跌至每盎司1,200美元之下，投资者因押注美国联邦储备委员会(FED/美联储)将缩减购债规模，连续第九日抛售黄金。

金条逆转稍早因美元走软引发的小涨之势，因抛售盖过了低吸的暂时性迹象。

交易商称，没有实货需求来抵消上市交易基金外流和机构抛售，涨势仅昙花一现。印度和中国等黄金消费大国的买盘尚未恢复到4月中大跌时的水平。

在金价升穿之前的支撑位后，止损指令被触发，跌势加速。

稍早公布的上周初请失业金人口数据巩固了美国经济持续改善，美联储将缩减刺激规模的预期。

目前，市场未受两位有影响力的美联储决策者的讲话影响，他们旨在告诫投资者美联储不会在短期内缩减购债规模，两位讲话的言下之意均为，市场错误地解读了美联储的意图。

金价连跌第九日，1840 GMT，现货金回落21.95美元，或1.79%，报每盎司1,204.10美元。盘中触及2010年8月12日以来最低1,197.1美元。

Comex期金收跌18.2美元，或1.5%，报每盎司1,211.6美元。

美元逾一周来首次走低，10年期公债收益率跌至2.5%之下，金市跌势加剧。

金价年内累计下跌超过28%，且可能录得至少1968年以来最大季度跌幅。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的持仓量周三基本持平，周二急跌1.7%，或16.23吨，至逾四年来最低。

现货银跌0.43%，报每盎司18.54美元。现货铂金上扬0.96%，报每盎司1,314美元。现货钯金急升2.3%，报每盎司643.97美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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