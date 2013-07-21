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国际财经 | 2013年 7月 22日 星期一 07:39 BJT

金价连升两周 因美联储提出缩减购债计划灵活性安抚投资人

* 美联储提出缩减购债计划灵活性安抚投资人

* 俄罗斯央行6月暂缓购金

路透纽约/伦敦7月19日 - 金价周五上涨，本周创下两周连升，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)表示，对缩减经济刺激计划持谨慎态度，这令许多投资人宽心，不过一些投资人仍在为金价再度下滑作准备。

周五，美元.DXY走软，且美股从纪录高位回撤，均令金价得益。

1900 GMT，现货金升0.8%，报每盎司1,295美元附近，本周金价大涨0.8%。

美国8月期金收涨0.7%，至每盎司1,292.90美元。本周升1.3%。

随着金价本周反弹，全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust持金量降幅放缓至3.9吨，上周为22.9吨。

中国首批两支黄金ETF(证交所上市交易基金)初步募资总计16亿元人民币(2.61亿美元)，低于市场预期，归因于金价下跌与日前的钱荒疑虑。

俄罗斯央行公布数据显示，6月该行没有增加黄金储备，为九个月内首见。6月份，金价重挫超过10%，至近三年低点。

现货银上扬0.6%，报每盎司19.48美元，本周下挫近2%。

现货铂金上涨0.7%，报每盎司1,422美元，本周升1.6%。现货钯金攀升0.4%，报每盎司745.50美元，本周大涨近4%。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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