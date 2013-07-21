金价连升两周 因美联储提出缩减购债计划灵活性安抚投资人

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
* 美联储提出缩减购债计划灵活性安抚投资人
* 俄罗斯央行6月暂缓购金
路透纽约/伦敦7月19日 - 金价周五上涨，本周创下两周连升，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)表示，对缩减经济刺激计划持谨慎态度，这令许多投资人宽心，不过一些投资人仍在为金价再度下滑作准备。
周五，美元.DXY走软，且美股从纪录高位回撤，均令金价得益。
1900 GMT，现货金升0.8%，报每盎司1,295美元附近，本周金价大涨0.8%。
美国8月期金收涨0.7%，至每盎司1,292.90美元。本周升1.3%。
随着金价本周反弹，全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust持金量降幅放缓至3.9吨，上周为22.9吨。
中国首批两支黄金ETF(证交所上市交易基金)初步募资总计16亿元人民币(2.61亿美元)，低于市场预期，归因于金价下跌与日前的钱荒疑虑。
俄罗斯央行公布数据显示，6月该行没有增加黄金储备，为九个月内首见。6月份，金价重挫超过10%，至近三年低点。
现货银上扬0.6%，报每盎司19.48美元，本周下挫近2%。
现货铂金上涨0.7%，报每盎司1,422美元，本周升1.6%。现货钯金攀升0.4%，报每盎司745.50美元，本周大涨近4%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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