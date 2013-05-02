金价在欧洲央行降息后上涨 但实货需求放缓

* 欧洲央行降息一码至0.5%

* 亚洲实货买盘在近期急升后放缓－交易员

* 黄金ETFs持金量降至2009年9月来最低

* 关注周五美国公布的4月非农就业报告

路透纽约/伦敦5月2日 - 金价周四上涨，因欧洲央行10个月内首次降息，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三表示将维持购债以刺激经济成长后，黄金对冲通胀的吸引力被巩固了。

欧洲央行将指标再融资利率调降至0.5%的新低，之后，央行总裁德拉吉表示，将“密切关注”经济数据，并已“从技术上准备好”将银行在央行的存款利率调降至负值。这一说法暗示央行将采取进一步政策行动。

因部分投资人担心美联储可能撤走刺激措施，金价在4月12-16日大跌225美元。之后全球强劲的实货需求令金价收复逾半失地。

周三美联储称继续每月850亿美元购债步伐，以保持低利率及促进经济成长，但美联储亦表示，可能视乎经济表现，增加或缩减这购债步伐。

1754 GMT，现货金升0.8%，报1,467.81美元，稍早高见1,473.40美元。

纽约商品期货交易所(COMEX)-6月黄金期货升21.40美元，至每盎司1,467.60美元。路透初步数据显示，成交量将低于30日均值。

但交易商表示，欧洲央行降息后美元指数大涨近1%，以及美股劲升限制了金价的升幅。

投资人将注意力转向周五将公布的4月美国非农就业报告，这可能给予美联储货币政策较长期前景的暗示。

周四，美国公布的数据显示上周初请失业金人数大降至2007-2009经济衰退初期以来最低，显示就业市场仍在复元。

在近期亚洲对金条、金币和金块购买猛增后，实货市场活动有所放缓。

全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust公布，其持金量周三减少0.3%，至1,075.23吨，为2009年9月来最低。

其他贵金属方面，现货银升1.2%，报每盎司23.81美元。

现货铂金升1.3%，至每盎司1,490.50美元，现货钯金升0.9%，至692美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1467.60 21.40 1.5 1448.10 1473.30 135,461

COMEX白银期货 23.81 0.486 2.1 23.385 24.150 989

COMEX铂金期货 1500.20 30.70 2.1 1462.00 1501.80 8,225

COMEX钯金期货 693.30 8.55 1.2 682.95 695.85 2,206

现货金 1467.81 11.07 0.8 1449.58 1473.40

现货银 23.810 0.280 1.2 23.440 24.190

现货铂金 1490.50 19.50 1.3 1465.50 1499.50

现货钯金 692.00 6.50 0.9 685.50 693.00(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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