金价上扬 因通胀回稳缓和了美联储立即开始缩减刺激规模的忧虑

* 美元走软支撑金价涨势

* 市场关注美联储主席伯南克周三和周四在国会作证

* 实货黄金买盘仍然强劲，但显现放缓的迹象

路透纽约/伦敦7月16日 - 金价周二上扬，因有迹象显示美国通胀压力回稳，暗示美国联邦储备委员会(FED/美联储)将按计划在今年稍后开始缩减购债规模，而非马上开始行动。

金市投资者仍然关注美联储主席伯南克周三和周四在国会进行半年度作证，从中寻找联储缩减购债计划开始的时机和速度等线索。

美国劳工部公布的数据显示，美国6月消费者物价指数攀升0.5%，为2月以来最大月度涨幅，分析师预估为增长0.3%。数据公布后，金价扩大涨幅。

“CPI数据低于美联储希望看到的水平，因此，金市认为距离联储开始缩减构债规模还有一段时间，”券商Marex Spectron的Carlos Perez-Santalla表示。

1727 GMT，现货金上扬0.7%，报每盎司1,291.11美元。

美国8月期金上扬6.50美元，至每盎司1290.10美元。

美元.DXY周二承压支撑了金价，因周一公布的美国零售销售数据令人失望，引发投资者怀疑美联储将在短期内开始缩减刺激规模。

交易商称，黄金实货需求仍然强劲，但已显露出放缓的迹象。

全球最大黄金买家印度的黄金珠宝需求减弱，且预计在8月底秋季结婚高峰和宗教节日来临前不会增加。

交易商称，来自中国的买盘也很低迷，因买家观望更明确的价格走向。

上海黄金交易所(SGE)金条较伦敦现货金的溢价从上周触及的36美元的高位跌至25美元，限制了金价的升势。

现货银上扬0.3%，报每盎司19.95美元。现货钯金攀升0.6%，报每盎司732.75美元。现货铂金回落0.50美元，报每盎司1,421.50美元，因数据显示6月欧洲汽车市场非常疲弱，铂金是生产汽车三元催化器的主要原材料。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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