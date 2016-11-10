金价下跌 美国总统选举结果公布后录得的涨势被扭转

路透纽约/伦敦11月9日 - 黄金周三小幅下跌，稍早一度大幅上涨，此前当选下届美国总统的特朗普发表基调柔和的胜选演说，也扶助美元反弹。

黄金一度上涨近5%，触及六周高位1,337.40美元，因共和党总统候选人特朗普在选举中击败民主党候选人希拉里令市场意外，引发投资者在黄金等被视作安全的资产中避险。

但稍后黄金跌穿1,280美元，因美元转至平盘以上，美股大幅上涨，美国公债收益率触及数月高点。

1938 GMT，现货金下跌0.2%，报1,272.40美元。

美国12月期金收跌0.1%，报1,273.50美元，成交量急升至超过785,000口，为追溯至1980年编纂纪录以来交投最活跃合约的最高。

“今日特朗普胜选演说听起来相当温和及具总统风范，”Mitsubishi分析师Jonathan Butler在路透全球黄金论坛上说。

“这安抚了市场，扶助提振美元，从而蚕食黄金的升幅，”他说，“(但)特朗普当选总统仍然本质上对黄金有利。”

UBS Wealth Management Research在报告中表示，“要预测特朗普会扶助还是伤害美国长期成长，目前言之过早。不过，他的政策应该会压低美国实质利率，政策不确性上升将对黄金提供支撑。”该报告对六个月后和12个月后黄金价格预估为1,350美元。

Indosuez外汇和贵金属部门主管Davis Hall表示，黄金回落，暗示其上行空间受限，但随着较长期影响浮现，黄金可能仍从特朗普胜选得益。

“我认为，股市消化特朗普当选总统将要10日的时间，10日后股市将跌至低于目前的水准。”他说。

银价升0.2%，报18.38美元，稍早升至10月3日来最高18.996美元。

铂金和钯金均脱离五周高位，铂金下挫1.3%，报989.25美元，钯金跳升1.5%，报672.75美元。(完)