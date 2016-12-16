金价跌至10个半月低位 因美元在美联储升息后急升

路透纽约/伦敦12月15日 - 金价周四大跌逾1%，至10个半月低位，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)对升息的态度意外偏鹰派，引发公债收益率急升，美元触及14年高位。

美联储将联邦基金利率目标区间上调至0.50-0.75%，且暗示明年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。

这刺激美元上涨，使美元计价的资产承压；美债收益率飙升，令持有非孽息的黄金机会成本上升。

“美联储较预期更鹰派，重燃这轮美元涨势，”分析师说，“美债收益率上升和美元大涨，可能是黄金要面对的最差的组合。”

现货金触及10个半月低位1,122.35美元，在2003GMT，下滑1.2%，报每盎司1,130.72美元。

美国2月期金大幅收挫2.9%，报每盎司1,129.80美元，跌幅较大，因周三期金在美联储政策声明公布前收高。

“美国短期公债收益率的最新走势预示黄金可进一步下跌，”Capital Economics首席商品分析师Caroline Bain说，她警告称，“名义收益率上升对黄金不一定是负面的，如果它们是反映出不断上升的通胀预期。”

最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares (GLD)的黄金持有量自11月以来减少约10%。

“尽管本公司保持对明年两次升息的预期，但我们承认有加快升息的风险，”UBS Wealth Management Research在报告中说，又表示，该公司下调其三个月后黄金价格预估至1,100-1,250美元，12个月后黄金价格预估为1,300美元，之前为1,350美元。

现货银大跌5.2%，至每盎司15.95美元，此前跌至6月1日来最低15.82美元。

现货铂金下挫2.8%，至897.60美元，此前跌至2月初来最低885美元。现货钯金跌2.3%，至703美元，此前触及一个月低点693.90美元。(完)