金价降至九个半月低点 因预期中的美国升息临近

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约/伦敦11月25日 - 黄金价格周五触及九个半月低位后回稳，势将连续第三周下跌，因包括美国升息预期在内的因素，驱使投资者卖出黄金。
1915 GMT，现货金下跌0.03%，报每盎司1,182.88美元，此前触及2月8日以来最低1,171.21美元，因基金对空头头寸获利了结。黄金在11月迄今下跌了逾7%，势将录得2013年6月以来最大单月跌幅。
美国期金收低0.9%，报1,178.40美元，之前降至2月5日来最低1,170.30美元。
“投资者仍在撤出金市，尽管黄金跌穿1,200美元引发一些获利了结，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg说。
“黄金受到许多因素拖累，包括股市，汇市和预期美国升息，利率上升对黄金来说是沉重的包袱。”
尽管美元兑一篮子主要货币周五下跌，但势将连续第三周上升，之前触及2003年3月来最高水准。
根据CME的FedWatch，目前市场消化美联储在12月政策会议上升息的机率接近100%。
自11月9日以来，黄金支持上市交易基金(ETF)的总体黄金持仓量减少超过5%，至5,413.5万盎司。
“还未能排除黄金进一步下跌的可能性，特别是ETF持金量持续减少，”瑞银分析师写道。
交易商表示，12月2日出炉的美国月度就业报告对市场人气至为关键。
现货银上扬1.4%，报每盎司16.48美元。现货钯金升1.65%，报741美元。
现货铂金跌1.15%，报903美元，此前触及2月8日来最低899.50美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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