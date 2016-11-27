金价降至九个半月低点 因预期中的美国升息临近

路透纽约/伦敦11月25日 - 黄金价格周五触及九个半月低位后回稳，势将连续第三周下跌，因包括美国升息预期在内的因素，驱使投资者卖出黄金。

1915 GMT，现货金下跌0.03%，报每盎司1,182.88美元，此前触及2月8日以来最低1,171.21美元，因基金对空头头寸获利了结。黄金在11月迄今下跌了逾7%，势将录得2013年6月以来最大单月跌幅。

美国期金收低0.9%，报1,178.40美元，之前降至2月5日来最低1,170.30美元。

“投资者仍在撤出金市，尽管黄金跌穿1,200美元引发一些获利了结，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg说。

“黄金受到许多因素拖累，包括股市，汇市和预期美国升息，利率上升对黄金来说是沉重的包袱。”

尽管美元兑一篮子主要货币周五下跌，但势将连续第三周上升，之前触及2003年3月来最高水准。

根据CME的FedWatch，目前市场消化美联储在12月政策会议上升息的机率接近100%。

自11月9日以来，黄金支持上市交易基金(ETF)的总体黄金持仓量减少超过5%，至5,413.5万盎司。

“还未能排除黄金进一步下跌的可能性，特别是ETF持金量持续减少，”瑞银分析师写道。

交易商表示，12月2日出炉的美国月度就业报告对市场人气至为关键。

现货银上扬1.4%，报每盎司16.48美元。现货钯金升1.65%，报741美元。

现货铂金跌1.15%，报903美元，此前触及2月8日来最低899.50美元。(完)