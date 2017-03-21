黄金攀升至近三周高位 因美元下滑

路透纽约/伦敦3月21日 - 黄金周二上升至近三周最高水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在大选电视辩论中表现出色，且对美国短期内升息的预期降温拖累美元走低。

美元指数跌至六周低位，10年期美国公债收益率和欧美股市也下滑，扶助提振黄金。

1850GMT，现货金升0.9%，至每盎司1,244.48美元，略低于日内高位1,247.60美元，此为3月2日来最高。

美国4月期金收涨1%，报每盎司1,246.50美元。

“美元指数重回100以下，这和上周美联储发布的升息预期不那么激进有关，”Mitsubishi分析师Jonathan Butler说。

美联储上周三发布的政策声明不如市场预期的鹰派，令对美联储将加快今年升息步伐的臆测降温。

黄金对美国升息反应非常敏感，因利率攀升将令持有黄金的机会成本上升，且提振美元。黄金在上周美联储宣布升息前下跌，因对冲基金和货币经理大幅减少其持有的COMEX黄金期货多头头寸。

“基金错失了良机，这意味着他们可能会马上返回市场，”LOGIC Advisors联席创始人Bill O'Neill说，“一系列政治事件也令市场人士惴惴不安。”

欧元上升，在周一法国总统候选人首次电视辩论会上，中间派候选人马克龙巩固了相对于反欧盟候选人勒庞的领先优势。

美国总统特朗普的政策方向存在不确定性，也支持黄金。

瑞士海关数据显示，2月香港向瑞士的黄金净出口触及五年前开始编纂纪录以来的最高水准。

现货银上扬0.7%，报每盎司17.53美元。现货铂金跌0.1%，报每盎司966.24美元。

现货钯金攀升0.6%，报每盎司784美元，此前升至逾一个月来最高的792.90美元。(完)