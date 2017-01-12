黄金触及七周高位 因美元在特朗普记者会后下跌

路透纽约/伦敦1月11日 - 黄金周三升至七周高位，因在美国候任总统特朗普举行其首个正式记者会后，美元和美债收益率下滑。特朗普将在几日后宣誓就职。

美股在交投震荡中下挫，由制药股领跌，此前特朗普表示，制药公司对药品收取高价但却“未受受到惩罚”。

“金价在盘中低位获得了急需的 '特朗普缓冲' ，因特朗普的讲话引发股市和美元抛售，”BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部门董事Tai Wong说。

“特朗普的讲话来得很及时，阻止了黄金进一步下跌，金价稍后在强劲的10年美国公债标售提振下，升至新高1,198美元，因标售刺激公债价格上扬。”

1932 GMT，现货金上涨0.4%，至1,192.61美元，盘中交投震荡，交投区间在1,176.94-1,198.40美元，后者为11月23日来最高。

美国2月期金收涨11.1美元，或0.94%，报每盎司1,196.6美元。

分析师表示，今年法国，荷兰和德国将举行选举，很可能使欧盟内部出现政治紧张局势，这支撑黄金。

“围绕英国退欧的不确定性可能导致英国零售投资者对黄金的需求进一步上升，”Quantitative Commodity Research分析师Peter Fertig说。

现货银上扬0.5%，报每盎司16.70美元，但低于周二触及的周四高位16.90美元。

现货铂金下跌0.4%，报每盎司974.50美元，稍早触及两个月高位982.60美元。现货钯金下跌1.3%，报每盎司754.20美元，离周一触及的五周高位768.10美元不远。(完)