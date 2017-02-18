黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能

路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。

全球股市在过去两天连创新高后，涨势失去动能，部份原因是担忧美国总统特朗普的政策。

“尽管美元坚挺，但黄金处于近期触及的数月高位附近，因为股市波动性上升，政治面的担忧加重，支持避险资产需求，”德国商业银行商品研究部门主管Eugen Weinberg说。

1944 GMT，现货金下跌0.14%，至每盎司1,237美元。美国期金收跌0.2%，报1,239.10美元。

金价可望连续第三周周线上涨，今年迄今升幅接近8%。本周稍早美联储主席叶伦称，可能在3月加息后，金价下滑。

美元指数上涨0.5%，至100.93，从上日触及的一周低点100.41反弹。

全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)－SPDR Gold黄金持仓量在本月迄今上升5.6%。

现货银下跌0.3%，至每盎司18.03美元。上日曾触及去年11月11日以来最高的18.13美元。

铂金跌0.7%至1,004.60美元。

钯金下滑1.8%，至778.22美元，上日触及1月24日以来高位795.10美元。今年迄今涨幅约15%。(完)