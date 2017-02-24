黄金升至三个半月高位 因美联储会议记录削弱升息预期

路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。

现货金可望录得2月6日来最大单日涨幅，在1928 GMT，现货金上涨1%，报每盎司1,249.36美元，此前升至11月11日来最高1,251.14美元。

美国4月期金上涨1.5%，至1,251.40美元。

“美元回落，公债收益率下滑，对黄金提供一些支撑，”法国兴业银行的Robin Bhar表示。

“黄金投资者应该正密切关注欧洲即将进行的选举，”Dillon Gage Metals贵金属投资服务部门执行副总裁Walter Pehowich说。

Pehowich表示，法国极右翼民族阵线领导人勒庞在总统选举第一轮投票前的领先优势扩大，勒庞曾表示，如果她当选，将就法国退出欧盟举行公投。

投资者关注2月28日美国总统特朗普在国会发表演说。

“汇市、债市和黄金将从周二特朗普的讲话中寻找指引，”Bhar说。

如果特朗普对他承诺的政府支出、基建投资或减税提供更多细节，将会推高美元和美国资产价格，压低黄金价格。

现货银升0.8%，报每盎司18.17美元。铂金升0.7%，报每盎司1,009.90美元。现货钯金上涨0.3%，报每盎司770.75美元。(完)